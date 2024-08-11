Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze Şeridi Saldırıları Sonucunda Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, son olayda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:55
İsrail'in Gazze Şeridi Saldırıları Sonucunda Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Ciddileşiyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta Acı Kayıplar

Nasıra Hastanesi'nden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Sikka bölgesinde bir grup sivilin bulunduğu alana saldırıda bulundu. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların sayısı ise henüz paylaşılmadı.

Beni Süheyle ve Diğer Olaylar

Yerel kaynaklar, İsrail askeri birliklerinin Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde ilerleme kaydettiğini, bu esnada Kuza bölgesindeki askerlerin sivil hedeflere ateş açtığını aktardı. İsrail ordusu, Han Yunus'un merkezindeki bölgelerin de tahliye edilmesini talep etti.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na Yapılan Saldırı

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yapılan topçu saldırısında bir Filistinli kadının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Son Durum ve Kaybın Büyüklüğü

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 39 bin 790 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 92 bin 2 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar sivil altyapının tahrip edilmesine sebep oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı