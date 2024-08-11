İsrail'in Gazze Şeridi Saldırıları Sonucunda Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Ciddileşiyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta Acı Kayıplar

Nasıra Hastanesi'nden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Sikka bölgesinde bir grup sivilin bulunduğu alana saldırıda bulundu. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların sayısı ise henüz paylaşılmadı.

Beni Süheyle ve Diğer Olaylar

Yerel kaynaklar, İsrail askeri birliklerinin Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde ilerleme kaydettiğini, bu esnada Kuza bölgesindeki askerlerin sivil hedeflere ateş açtığını aktardı. İsrail ordusu, Han Yunus'un merkezindeki bölgelerin de tahliye edilmesini talep etti.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na Yapılan Saldırı

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yapılan topçu saldırısında bir Filistinli kadının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Son Durum ve Kaybın Büyüklüğü

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 39 bin 790 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 92 bin 2 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar sivil altyapının tahrip edilmesine sebep oluyor.