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İsrail'in Gazze Stratejisi Batı Şeria'ya Sıçradı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıların Gazze'deki yerinden etme uygulamalarını andırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:13
İsrail'in Gazze Stratejisi Batı Şeria'ya Sıçradı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kritik Açıklama

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Diyk, Gazze'deki yerinden etme uygulamalarının benzerinin Batı Şeria'da da gözlemlendiğini ifade etti.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Diyk, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını kınayarak, buralarda yaşayan halka evlerini boşaltma talimatı verilmesinin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarıyla örtüştüğünü belirtti. "Bu, tam anlamıyla savaş demektir ve bunun karşısında durulmalıdır," dedi.

Dünya Adalete Davet Ediliyor

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in bu saldırıları sonucunda bölgedeki yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, "Dünya, İsrail'in işlediği suçlar karşısında adalet sağlamalıdır," ifadelerini kullandı.

Askeri Kontrol Noktaları ve Geniş Çaplı Operasyonlar

Filistinli aktivist Süleyman ez-Zuheyri, İsrail ordusunun Nur Şems kampının tüm girişlerine askerî kontrol noktaları kurduğunu ve yerel halkın sadece belirli bölgelerden çıkışına izin verildiğini dile getirdi. Ayrıca, Tulkerim kenti ile Nur Şems Kampı'na yönelik geniş çaplı askeri operasyonların başlatıldığını aktardı.

Sonuç ve Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail savaşçıları ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 662 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakam, bölgedeki sivil halkın ağır bir çöküntüye uğradığını gözler önüne seriyor.

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