İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Basın Özgürlüğüne Yönelik İhlalleri

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Gazetecilere Yönelik İhlalleri

İsrail, eylül ayında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 185 ihlal gerçekleştirdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın Raporu

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan araştırmaya göre, bu ihlaller arasında öldürme, yaralama, gözaltına alma ve medya kuruluşlarının kapatılması gibi ciddi saldırılar yer alıyor.

Öne Çıkan İhlaller

Gazze'de 2 gazeteci öldürüldü.

9 gazeteci, gerçek mermi ve roket parçalarıyla yaralandı.

Gazetecilerin haber yapmalarını engellemek amacıyla 44 defa ateş açıldı.

5 gazeteci gözaltına alındı, bunlardan 2'si kadın.

Medya kuruluşlarına ve gazetecilerin evlerine 10 baskın düzenlendi.

23 gazeteci, gözyaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi yaşadı.

10 gazeteci askeri araçlar tarafından kovalandı.

Batı Şeria'daki Gelişmeler

Batı Şeria'da ise 67 gazetecinin haber yapması engellendi. Al Jazeera'nın Ramallah ofisi kapatılırken, ekiplere el konuldu. Ayrıca Cenin'deki Nas Radyosu ile 11 medya kuruluşunun ekipmanları tahrip edildi.

Bu rapor, bölgedeki basın hürriyetinin tehdit altında olduğunu ve gazetecilerin mesleki faaliyetlerinde ciddi engellerle karşılaştığını gösteriyor.