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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Saldırılarında Hayatını Kaybeden Öğrenci Sayısı Açıklandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:49
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Saldırılarında Hayatını Kaybeden Öğrenci Sayısı Açıklandı

İsrail'in Saldırılarında Öğrenciler Ciddi İlerleme Kaybediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik yürüttüğü saldırılar sonucunda, 11 bin 852 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in son bir yıldan beri bu bölgelerde sürdürmüş olduğu saldırıların eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine dair yazılı bir açıklama yaptı. Saldırılar neticesinde, Gazze'de 11 bin 738 öğrenci hayatını kaybederken, 18 bin 365 öğrenci yaralandı. Batı Şeria'daki saldırılarda ise 114 öğrenci yaşamını yitirdi, 594 öğrenci yaralandı.

Gözaltına Alınan Öğrenciler ve Eğitimciler

Açıklamada, Batı Şeria'da ayrıca 450 Filistinli öğrencinin gözaltına alındığı ve bu süreçte eğitim çalışanlarından 560 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Eğitim Hakkından Mahrum Kalan Öğrenciler

Gazze'de saldırılar nedeniyle 788 bin öğrencinin 7 Ekim 2023 tarihinden beri eğitime devam edemediği ifade edildi. Eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilerin çoğunun psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

İnsan Kaybı Ve Sivil Altyapıya Verilen Zarar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 61 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 101 bin 223 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapıda büyük zarar meydana geliyor.

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