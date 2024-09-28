İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi

İsveç'te İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar nedeniyle büyük bir protesto düzenlendi. Protestocular, Odenplan meydanında toplanarak, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş yaptı.

Protestocuların Talepleri

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Gazze'deki "soykırımın" durdurulmasını talep etti. Protestolarda, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" gibi sloganlar haykırıldı.

Sanatçılardan ve Aktivistlerden Destek

Gösteriye destek veren İsveçli sanatçı ve aktivist Samuel Girma, "İsrail bir terör devletidir" diyerek, ticaretin her türlüsünün boykot edilmesi gerektiğini vurguladı. Girma, özellikle Beyrut ve Lübnan'a yönelik terör saldırılarının ardından bu boykotun önemini ifade etti.

Doktorlardan Şiddetli Eleştiriler

İsveçli doktor Uno Horn ise Filistin'deki baskılara dikkat çekerek, "Batı Şeria'daki soykırıma son verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu. Horn, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini terör olarak nitelendirerek, "Savaş değil, terör saldırısı. Çocukları öldürüyorlar. Onları vuruyorlar. Sivillere saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.