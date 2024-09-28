DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.239,18 0,41%

İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi

Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle büyük bir protesto gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:49
İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi

İsveç'te İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar nedeniyle büyük bir protesto düzenlendi. Protestocular, Odenplan meydanında toplanarak, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş yaptı.

Protestocuların Talepleri

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Gazze'deki "soykırımın" durdurulmasını talep etti. Protestolarda, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" gibi sloganlar haykırıldı.

Sanatçılardan ve Aktivistlerden Destek

Gösteriye destek veren İsveçli sanatçı ve aktivist Samuel Girma, "İsrail bir terör devletidir" diyerek, ticaretin her türlüsünün boykot edilmesi gerektiğini vurguladı. Girma, özellikle Beyrut ve Lübnan'a yönelik terör saldırılarının ardından bu boykotun önemini ifade etti.

Doktorlardan Şiddetli Eleştiriler

İsveçli doktor Uno Horn ise Filistin'deki baskılara dikkat çekerek, "Batı Şeria'daki soykırıma son verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu. Horn, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini terör olarak nitelendirerek, "Savaş değil, terör saldırısı. Çocukları öldürüyorlar. Onları vuruyorlar. Sivillere saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı
3
İran, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümünü Takiben 5 Gün Ulusal Yas İlan Etti
4
Osmaniye'de Yaşlı Adamın Darbedilmesi Olayında Bir Zanlı Tutuklandı
5
Fethiye'de Lüks Yat 'White Rose Of Drachs' Yakıt İkmali Yaptı
6
Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı'nı Ağırladı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek