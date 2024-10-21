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İsrail'in Gazze ve Lübnan Savaşının Maliyetleri

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşının günlük maliyeti 133 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:24
İsrail'in Gazze ve Lübnan Savaşının Maliyetleri

İsrail Savaşının Günlük Maliyeti 133 Milyon Dolar

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik sürmekte olan geniş çaplı saldırılarının günlük maliyetinin 500 milyon şekel (yaklaşık 133 milyon dolar) olduğu bildirildi. Ynet haber sitesinde yer alan haberde, söz konusu savaşın maliyetinin son zamanlarda ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Maliyetlerin Artış Sebepleri

İsrail ordusunun 50 günden fazla süredir devam eden çatışmaların maliyetinin 25 milyar şekele (6.6 milyar dolar) ulaştığı ifade edildi. Son dönemde Lübnan'a yedek asker gönderilmesinin savaşı daha da maliyetli hale getirdiği belirtiliyor.

Savaş Maliyetleri ve Hava Savunma Füzeleri

Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların günlük maliyetinin 500 milyon şekel (133 milyon dolar) olduğu belirtilirken, ordunun sıkça kullandığı yüksek fiyatlı mühimmat ve yüzlerce hava savunma füzesi nedeniyle bu maliyetlerin arttığı kaydedildi.

Önemli Hava Saldırıları

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısının bile maliyetinin tek başına 25 milyon şekel (6.6 milyon dolar) olduğu bilgisi veriliyor. İsrail Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, artan savaş maliyetinin ABD'nin sağladığı 18 milyar şekel (4.86 milyar dolar) tutarındaki yardımlarının ertelenmesi ile birlikte, hükümetin 2024 bütçesini üçüncü kez aşmanın beklenildiğini dile getirdi.

İsrail Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Haberde, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmaların bu şekilde devam etmesinin, İsrail ekonomisi açısından sürdürülebilir olmayacağına işaret edildi. Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırılarının yanı sıra 23 Eylül'den itibaren de Lübnan'a geniş çaplı müdahalelerde bulunmuştur.

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