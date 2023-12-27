İsrail'in Gazze'ye açtığı ölümcül saldırıda dehşet verici bilanço: 241 kişi 24 saat içinde hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları 23. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla noktayı hava saldırılarıyla vurduğunu açıkladı. Güneydeki Han Yunus kentinde iki evin bombalandığı saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni ve Filistin Kızılayı merkezini de hedef aldı. Saldırıda, iletişim kesintilerine karşı kullanılan telsiz sistemi de hasar gördü. Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi yüzünden Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle irtibat kuramadığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Refah kentinde bir evin bombalanması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'na da top atışlarıyla saldırdı. Bölgede alevler ve dumanlar yükseldi. İsrail, Gazze'yi denizden de vurmaya başladı. Savaş gemileri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batı kısmını bombaladı.

Gazze'de İsrail'in hava ve kara saldırıları sonucu bir günde 241 Filistinli hayatını kaybetti, 382 kişi yaralandı. İsrail, Gazze'de öldürdüğü 80 Filistinlinin cesedini Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı'na konteyner içinde gönderdi. Cesetlerin bazılarının parçalanmış, bazılarının da çürümüş olduğu ifade edildi. Gazze'deki insani krizle ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Gazze'de yaşananları anlatacak kelime bulamadıklarını açıkladı. Örgüt, İsrail'in saldırılarında en çok zarar görenlerin Gazze Şeridi'ndeki siviller olduğunu belirtti.