İsrail'in Gazze'ye Bugünkü Saldırılarında 5'i Çocuk 37 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Saldırılarında En Az 37 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği saldırılarda, hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre 5'i çocuk olmak üzere en az 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun bugünün ilk saatlerinden itibaren zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, sivillerin toplandığı alanlar ve insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını bildirdi.

Zeytun Mahallesi

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evin hedef alınması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya el-Nezle

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Nezle bölgesinde, Filistinli sivillerden oluşan bir gruba yapılan topçu saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sabra Mahallesi

İsrail askerlerinin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği baskında ve eş zamanlı şiddetli top atışları sonucu 5 Filistinli öldü. Ordunun sabahın erken saatlerine kadar mahalleye saldırıları sürdürdüğü aktarıldı.

Deyr Belah — Bereke Caddesi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta Bereke Caddesi hedef alındı; saldırıda biri kadın olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Bassa Bölgesi

Bassa bölgesinde bir Filistinli ailenin kaldığı çadırın bombalanması sonucu biri kadın, üçü çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü.

Netzarim Koridoru ve Yardım Noktası Çevresi

Netzarim Koridoru çevresindeki İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Han Yunus — Mevasi ve Çevresi

Gazze güneyinde Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bir çadır hedef alındı; saldırıda bir anne ve iki çocuğuyla birlikte toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Mevasi'de Uygulama Fakültesi çevresine yönelik bombardımanda 2 Filistinli öldü, yaklaşık 10 kişi yaralandı. Aynı bölgede Biir 19 adlı bölgede ise İsrail kurşunuyla bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un merkezindeki ev ve yapıları yıkarak kentin pek çok noktasına yoğun topçu ateşi düzenledi.

Refah

Refah kentinde hedef alınan bir çadır saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca kentin kuzeybatısında yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bilgiler hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınmıştır.