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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:57
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda yapılan ilk tespitlerde 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, vurulan evin enkazında hâlâ insanların olduğunu ifade ederken, İsrail saldırıları nedeniyle sivil savunma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını aktardı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada, 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde herhangi bir çalışma yürütemediklerini ifade etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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