İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği İHA Saldırılarında 6 Filistinli Yaralandı

İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın güneyindeki El-Berazil Mahallesi ve kuzey ile güneyi birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'na yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamada, Berazil Mahallesi’nde 3 ve Netzarim Koridoru’nda 3 olmak üzere toplam 6 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar olan dönemde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48,453'e, yaralı sayısının ise 111,860'a ulaştığını bildirmişti.

Buna rağmen, İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'deki ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ettiği ifade ediliyor.