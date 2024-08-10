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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 100'den Fazla Can Kaybı

Gazze'deki bir okulda sabah namazı sırasında yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 06:16
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 100'den Fazla Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: En Az 100 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı bir okula gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının, yerinden edilen kişilerin sabah namazını kıldıkları sırada gerçekleştiği ifade edildi.

Olayın Ayrıntıları

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırı Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirildi. Okulda, sabah namazı için toplanan binlerce kişi bulunuyordu.

Saldırı sonrasında bölgedeki yerel kaynaklar, cesetlerin parçalanmış halde bulunduğunu ve çıkan yangın nedeniyle yandığını belirtti. Sivil savunma ekipleri, etrafa saçılan ceset parçalarını toplamakta zorluk yaşadı.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin Hamas'ın karargahı olarak kullandığı Tabiin Okulu'na yönelik bir bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırının amacının Hamas'a karşı operasyonlar olduğu öne sürüldü.

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