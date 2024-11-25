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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Gazze'nin güneyine yaptığı hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı oldukça fazla.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:14
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, saldırı Refah kentine düzenlendi ve burada Mesbah bölgesi hedef alındı.

Nusayrat'a Yoğun Saldırı

Öte yandan, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki El-Muhayyem el-Cedid bölgesine de yoğun bir hava ve topçu saldırısı yapıldı. Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre bu saldırılarda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Askerleri Kuzeyde Binaları Hedef Aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi de İsrail ordusunun yoğun hava ve topçu saldırılarının hedefi oldu. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya'nın güneydoğusundaki Salahaddin Caddesi ile kesişen El-Karam Caddesi çevresine yoğun ateş açtığını bildirdi.

Hastane Müdüründen Acil Yardım Çağrısı

Bunun yanı sıra, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yapmış olduğu yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde tıbbi hizmetlerin durması halinde insani felaketin derinleşeceği uyarısında bulundu. Ebu Safiyye, hastanelere acilen tıbbi malzeme ve insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun son iki haftadır saldırılarını sürdürdüğü Kemal Advan Hastanesi, önceki gün gerçekleştirilen bir saldırıda da müdür Ebu Safiyye ve bazı sağlık personeli yaralandı. Ebu Safiyye, “Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz.” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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