DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.616.608,78 0,61%

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli, aralarında çocuklar da olmak üzere, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:38
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda toplamda 6 Filistinliyi öldürdü. Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırılar sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evin vurulması sonucu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İkinci saldırı ise Beyt Lahiya kentindeki bir eve yapıldı ve burada da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu olaylar, Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim tarihinden bu yana süregelen yoğun hava saldırılarının sonrasında meydana geldi.

İsrail ordusu, 6 Ekim tarihinde bu bölgelere kara saldırılarına da başladı. Yapılan bu saldırılarla birlikte, Gazze'nin kuzeyindeki insani yardım girişimlerinin engellendiği ve bölgedeki halkın açlık, susuzluk ve salgın hastalık gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Saldırılar, bölgedeki insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırırken, İsrail'in bu durumu bir soykırım uygulaması olarak değerlendirenler var.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana Pozantı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
3
Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak
4
İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"
5
Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı
6
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı
7
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak