İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda toplamda 6 Filistinliyi öldürdü. Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırılar sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evin vurulması sonucu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İkinci saldırı ise Beyt Lahiya kentindeki bir eve yapıldı ve burada da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu olaylar, Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim tarihinden bu yana süregelen yoğun hava saldırılarının sonrasında meydana geldi.

İsrail ordusu, 6 Ekim tarihinde bu bölgelere kara saldırılarına da başladı. Yapılan bu saldırılarla birlikte, Gazze'nin kuzeyindeki insani yardım girişimlerinin engellendiği ve bölgedeki halkın açlık, susuzluk ve salgın hastalık gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Saldırılar, bölgedeki insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırırken, İsrail'in bu durumu bir soykırım uygulaması olarak değerlendirenler var.