İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir ev ile bir araca yönelik düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta, 'Tuk tuk' diye adlandırılan üç tekerlekli bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Ayrıca, söz konusu saldırının hemen ardından Han Yunus'un batısında bulunan bir evin daha bombalandığı ve bu olayda 3 Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en az 39,677 Filistinli yaşamını yitirdiğini, bunlardan 16,314'ünün çocuk, 10,980'inin kadın olduğunu açıkladı. Ayrıca, 91,645 kişi yaralanmış durumda.

Enkaz altında hala binlerce kaybın bulunduğu, bunun yanında halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildiriliyor.