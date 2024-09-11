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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 02:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 02:31
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısı: 7 Filistinli Ölümle Sonuçlandı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya platformu Telegram'da yaptığı açıklamada, Dr. Ekrem en-Neccar'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evinin bombalandığını belirtmiştir.

Basal, saldırıda ölen kişilerin cesetlerinin enkazdan çıkarıldığını; ancak şu an için evin yıkılmış kısmında hâlâ kayıp bulunan bazı kişilerin olduğunu dile getirdi.

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