İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı 55'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırısında Ölü Sayısı Arttı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki Meşru Beyt Lahiya bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait, yerinden edilmiş 150 Filistinli’nin sığındığı beş katlı bir binayı hedef aldı. Bu saldırının ardından, ilk belirlemelere göre ölü sayısı 55 olarak kaydedildi.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Bölgedeki sivil savunma ve ambulans ekipleri, saldırının etkisiyle alana ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu durum, hala enkaz altında kalmış olan kişilerin kurtarılmayı beklemesine neden oluyor.