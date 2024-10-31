İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar 20 Filistinlinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gerçekleştirdiği Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda toplamda 40 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırılar

Olay, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda meydana geldi. Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ordu iki eve saldırı düzenledi ve bu saldırı sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirdi; 30 kişi yaralandı.

El-Avde Hastanesi'nden Açıklama

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi, hava saldırısının ardından ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini duyurdu. Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Nasr Ailesine Yönelik Hedef Alma

Gazze'nin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığını bildirdi.