DOLAR
34,28 -0,24%
EURO
37,32 -0,03%
ALTIN
3.022,58 0%
BITCOIN
2.410.043,99 -0,54%

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar 20 Filistinlinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:13
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar 20 Filistinlinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gerçekleştirdiği Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda toplamda 40 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırılar

Olay, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda meydana geldi. Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ordu iki eve saldırı düzenledi ve bu saldırı sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirdi; 30 kişi yaralandı.

El-Avde Hastanesi'nden Açıklama

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi, hava saldırısının ardından ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini duyurdu. Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Nasr Ailesine Yönelik Hedef Alma

Gazze'nin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gündem Özeti: 1 Kasım 2024
3
Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
5
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu
6
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
7
Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı