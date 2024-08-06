İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar Sonrası Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Naaşları Hastanelere Ulaştı

İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Naaşları Hastanelere Ulaştı

Gazze Şeridi'nde, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili görgü tanıkları, bazı cesetlerin İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını bildiriyor.

Saldırılarda Yaşananlar

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, saldırılarda ölen 6 Filistinliden 5’inin naaşının Nebbahin ailesine ait olduğunu açıkladı. Bu kişilerin, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir saldırıda hayatını kaybettikleri kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin, evlerini kontrol ettikten sonra yolda insansız hava aracı (İHA) tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda öldüğü bilgisi verildi. Aynı saldırı sırasında, 3 Filistinli daha yaşamını yitirirken, bunların cesetlerinin İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Diğer Saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Suudi Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda biri daha hayatını kaybetti ve bu kasabaya ait naaş Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Ayrıca, İsrail topçuları, Gazze’nin orta kesimindeki El-Migraka, Deyr el-Belah, Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Bu bombardımanlar sonucunda pek çok tarım alanı ve Filistinlilere ait evler hedef alınıyor.

Gazze'nin kuzey ve güneyini ayıran Niytsarim kavşağındaki İsrail topçuları, Zehra kentinin batısındaki Reşid Caddesi ile Nusayrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman düzenliyor. Aynı zamanda, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki tarım alanları ve Karara beldesi de saldırılara maruz kaldı.