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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar Sonucu 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:00
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar Sonucu 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Beyt Lahiya Saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail'in topçu birlikleri Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine ateş açtı. Bu saldırıda bir kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda sivilde yaralandı.

Şeyh Zayid Kavşağı'ndaki Hava Taarruzu

İsrail ordusuna ait obüs topları, Beyt Lahiya'daki Şeyh Zayid kavşağını hedef alarak iki kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı.

Cibaliya'da İki Can Kaybı

Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya beldesinde gerçekleşen hava saldırısında ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çeşitli yaralıların olduğu bildirildi.

Gazze Şehri'nde Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği hava saldırısında en az beş kişi yaşamını yitirdi ve birçok birey yaralandı.

Refah'taki Saldırı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güney kısmındaki Refah kentinde bir evi ve bir araya toplanmış olan vatandaşları hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde dört cansız beden ile yaralıları hastanelere ulaştırdı.

Ölü Sayısında Üzücü Artış

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplam 42 bin 718 Filistinli yaşamını yitirmiş, 100 bin 282 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hâlâ binlerce cesedin bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ifade edilmektedir.

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