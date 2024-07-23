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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 15 insan yaşamını yitirdi. Olaylarla ilgili detaylar ve sivil savunma açıklamaları...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:05
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail hava kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentine yönelik düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıların Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde bulunan Sabra bölgesinde Daye ailesine ait bir evi bombaladığını aktardı. Bu saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Basal, ayrıca Sahabe bölgesindeki Nafak Caddesi'nde Cemasi ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibalya'da Hevca Caddesi'nde Ebu Celhum ailesine ait eve yapılan hava saldırısında ise yine 4 kişinin naaşları enkaz altından çıkarıldı.

Askeri Harekatlar ve Tanıklar

Bunun yanı sıra, görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelere sınırlı şekilde girdiğini ve konuşlandıkları yerden ateş açtığını bildirdi.

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