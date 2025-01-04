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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:29
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'de Acı Tablo

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 kayıp bulunuyor.

Ölümler ve Yaralılar

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan "Semara" ailesine ait evi bombalaması sonrası 11 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi üzerinde hareket halindeki bir araca yönelik saldırıda 6 kişi öldü.

Hedef Alınan Aileler

Başka bir saldırıda, Gazze kentinin orta kesiminde bulunan ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait bir ev bombalandı ve bu saldırıda erkek ile hamile eşi dahil toplam 3 birey hayatını kaybetti. Ayrıca, Han Yunus'taki Celal Caddesi çevresinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlara yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaç Kişi Kayıp?

Yaralıların kurtarıldığı Şucaiyye Mahallesi'nde, "el-Gule" ailesine ait bir evin bombalanmasının ardından 11 kişi hâlâ kayıp. Aynı zamanda, Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesinde yaşanan bir başka saldırıda ise 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı ve 3 kayıp bulunuyor.

Toplu Saldırılar ve Sivil Altyapı

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki birçok yapı, yerleştirilen patlayıcılarla havaya uçuruldu. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 45 bin 658 Filistinli yaşamını yitirdi, 108 bin 583 kişi yaralandı. Çocukların ve kadınların içinde bulunduğu sayılar ise oldukça ürkütücü; 17 bin 818 çocuk, 12 bin 287 kadın öldü.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca, sivil halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak altyapı tahrip ediliyor.

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