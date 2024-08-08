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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de saldırıları sonucunda 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Yangına müdahale eden ekipler ikinci saldırıdan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 02:15
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 02:15
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla acı sonuçlar doğurdu. Son saldırılar neticesinde 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde hedef alınan farklı noktalar sonucunda 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze'nin kuzey bölgesinde ise toplamda 5 Filistinli daha saldırılarda hayatını kaybetti.

Gıda Kıtlığı ve Yangınlar

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü, yaklaşık 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişinin engellendiğini aktardı. Ayrıca, Beyt Lahya'da meydana gelen hava saldırısında beyaz eşya depoları ve çevredeki dükkânlarda büyük bir yangın çıktı. Yangın, müdahale ekiplerince kontrol altına alındı ancak sadece maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İkinci Saldırıdan Kurtulma

Yangına müdahale eden ekipler, kontrol altına alma sırasında gerçekleştirilen ikinci bir saldırıdan şans eseri kurtulmayı başardılar. Bu durum, bölgede hayatın ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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