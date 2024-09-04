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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 26 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında 26 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sabah saatlerinden itibaren sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 00:30
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 26 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlatmış olduğu hava saldırıları gün boyunca devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, bu saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma İdaresi'nden Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nin Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in salı günü sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzeyinden başlayarak güneydeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Ağır Can Kaybı ve Etkiler

Basal, saldırıların özellikle Gazze'nin kuzey bölgesi, orta kesimi, Deyr el-Belah, Beric Mülteci Kampı, Han Yunus ve Refah kentinde yoğunlaştığını ve bu saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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