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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırılarla 8 Filistinli'nin hayatını sonlandırdı. Saldırılarda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 23:51
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları'nda 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırılarda çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Refah'ta İHA Saldırısı

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Harbe el-Ades bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ez-Zevayide Bölgesindeki Saldırı

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kamplarına da bir saldırı düzenlendi. Bu olayda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olaylar, bölgede gerilimi artırmaya devam ederken, uluslararası toplumun dikkatini yeniden Gazze'ye çekiyor.

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