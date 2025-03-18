İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında birçok Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 04:18
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 04:18
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze bölgesine başlattığı geniş çaplı saldırılar, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli için trajik sonuçlar doğurdu. Filistin haber ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamalara göre, saldırılarda ciddi can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Saldırılardan Etkilenen Bölgeler

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda, yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırlar bombalandı. Bu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'ndeki bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombalayarak ağır hasarlara yol açtı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da saldırılardan etkilendi.

Arama Kurtarma Ekipleri Zorluk Yaşıyor

Gazze'nin güneyinde yer alan Abasan el-Kebira bölgesinde de yaralanmalar olduğu bildiriliyor. Ancak, bombardıman nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını resmi olarak duyurdu. Saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının artması, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratmaktadır.

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