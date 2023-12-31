İsrail’in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını gece boyunca devam ettirdi. Gazze’nin birçok bölgesinde patlamalar duyuldu, binalar yıkıldı, en az 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

FİLİSTİN RESMİ AJANSI SALDIRILARI DUYURDU

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail’in Gazze’nin orta bölgesindeki Deyr el Belah, Nusayrat ve Megazi mülteci kampları ile Ez - Zevayide bölgesine saldırdığını haber verdi. Ajans, saldırılarda en az 25 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Ajans, saldırıların Gazze’nin diğer bölgelerinde de devam ettiğini aktardı.

7 EKİM’DEN BU YANA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ





İsrail, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne kara, hava ve denizden saldırarak işgal etmeye başladı. İsrail’in işgaline karşılık veren Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim’de İsrail’in güneyine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsrailli ölü, 5132 yaralı açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en az 9 bin çocuk, 6.450 kadın olmak üzere 21 bin 672 Filistinli yaşamını yitirdi, 56.165 Filistinli yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu aktarılan bilgiler arasında yer alırken, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı. Bu hedefli saldırıyla, sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirilen işgallerin 170’in karadan yürütüldüğünü aktarılırken, bu işgallerde 504 askerinin öldüğünü bilgisi paylaşıldı.

24 Kasım’da başlayan ve 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyarak hapsetmeye devam etti.

İşgal altında olan Batı Şeria ve Kudüs’te ise İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında toplamda 319 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında gerçekleşen 8 Ekim’den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda ise 28 Lübnanlı sivil ve 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

İSRAİL ATEŞKESİ REDDEDİYOR, GAZZE’YE SALDIRILARINI GENİŞLETİYOR

İsrail, kuzeyde bile hâlâ sert bir direniş gösteren Hamas’ı dağıtma sözü vermişti bu nedenle uluslararası ateşkes çağrılarını, bunun Hamas’ın zaferi anlamına geleceğini söyleyerek görmezden geliyor. ABD, saldırıya destek verirken İsrail’i sivilleri korumak ve daha fazla yardıma izin vermek için daha büyük önlemler almaya çağırdı. Ancak yardım çalışanları ve BM yetkililerine göre Gazze’ye giren gıda, yakıt ve tıbbi malzeme miktarının hâlâ ihtiyaç duyulanın çok altında olduğunu ve Gazze’deki her 4 Filistinliden 1’inin açlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

İsrail, bu hafta kara saldırısını Gazze’nin merkezine doğru genişletme planlarını açıkladı. İsrail, genellikle askerler ve tanklar harekete geçmeden önce hava saldırıları ve bombardıman dalgaları başlattığı için Gazze’nin merkezindeki sivillerin hayatı tehlikede. Gazze’nin güneyinin de ilerleyen günlerde benzer bir kaderi yaşamasından endişe ediliyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde yaşayan 2,3 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kuzey Gazze’nin büyük bir kısmı yerle bir edildi, nüfus büyük ölçüde azaldı ve haftalarca bölgenin geri kalanından izole edildi. Bölgenin güneyinin de ilerleyen günlerde benzer bir kaderi yaşamasından endişe ediliyor.

Gazze’deki insani kriz de derinleşiyor. İsrail hükümetinin Hamas’ın saldırısına tepki olarak “tam kuşatma” emri vermesi ve Gazze’nin tüm arzı kesmesinin ardından 2,2 milyon sakinin yiyecek, yakıt, elektrik ve suyu tükeniyor.