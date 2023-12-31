İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas’la olan savaşın “aylarca” devam edeceğini söylüyor. Gazze’de gece boyunca yaşanan şiddetli bombardıman sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ise, Hamas’ın tünellerini ve patlayıcı yerleştirdiği bir anaokulunu imha ettiğini iddia ediyor.

Gazze’deki sağlık bakanlığı, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ve birçok cesedin enkaz altında kaldığını belirtiyor. İsrail ordusu ise, kara, hava ve tank operasyonlarında 12 militanı öldürdüğünü ve tüm hedeflerin vurulduğunu savunuyor. Gazze’deki 2,4 milyon insanın %85’i yerinden edilmiş durumda ve BM, kış mevsiminde açlık ve hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını uyarıyor.





Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik büyük bir saldırı başlatmış ve İsrail-Filistin çatışmasının en kanlı Gazze savaşını tetiklemişti. Bu saldırıda, Gazze’nin sınırını aşan Filistinli militanlar, güney İsrail’de 1.140 kişiyi öldürmüştü. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ise, 7 Ekim’den bu yana 21.822 Filistinli ve 172 İsrail askeri öldü. İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar’ın sığınağını yok ettiğini duyurdu.

Hamas ise, İsrail, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan İslamcı bir grup. 2006’da Filistin seçimlerini kazanan Hamas, 2007’den beri Gazze’yi yönetiyor.