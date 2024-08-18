İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 20 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gece boyu devam eden hava saldırılarında 20 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Saldırının Detayları

İsrail'in düzenlediği hava saldırıları, Gazze'nin farklı bölgelerinde yoğunlaştı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Han Yunus ve Refah kentlerinde de çeşitli meskun mahalleler hedef alındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinin açıklamasına göre, Deyr el-Belah'ta bir eve yapılan saldırıda bir anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, El-Attar ailesine ait evde 4 çocuğun ikiz olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Yazici ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'nin doğusundaki İsrail topçu birlikleri de Megazi ve Bureyc mülteci kamplarına ağır bombardıman gerçekleştirdi.

İnsansız Hava Araçları ve Sivil Kaybı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta uçan bir İHA, Misbah ailesine ait bir evi hedef aldı ve bu saldırıda biri kadın, toplam 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki Es-Sabra Mahallesi'nde ise Cevde ailesine ait bir evin İHA ile hedef alınmasının sonucunda bir kadın hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

İnsani Felaketin Boyutları

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında, 16.314'ü çocuk, 10.980'i kadın olmak üzere toplamda 40.074 Filistinli hayatını kaybetti. 92.537 kişi de yaralı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu ve hastane gibi sivil altyapının zarar gördüğü rapor ediliyor.