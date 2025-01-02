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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 71 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in son 24 saatteki hava saldırılarında 71 Filistinli ölü, onlarca kişi yaralı. Gazze'de durum kritik.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:16
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 71 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye gerçekleştirdiği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan resmi açıklamada, bu saldırıların savunmasız halkı hedef aldığı ifade edildi.

Sivillere Yönelik Saldırılar ve Yaralılar

Açıklamada, tam olarak 71 Filistinlinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı detaylandırıldı. Hava saldırılarının sivilleri ve altyapıyı hedef aldığı, bunun da İsrail'in karanlık siciline eklenen bir diğer korkunç suç olarak kaydedildiği vurgulandı.

Hastanelerde Kriz ve Cenazelerin Toplanamaması

Gazze’nin hastanelerinin yaralılarla dolup taştığı ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği belirtildi. Kuzeydeki Gazze kenti gibi birçok bölgede hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu bildirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

İsrail'in, cenazelerin toplanmasına da izin vermeyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuldu. Ayrıca, İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırım uyguladığı belirtildi. Uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi ve Filistin halkına yönelik savaşın durdurulması talep edildi.

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