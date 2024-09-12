DOLAR
33,87 0,27%
EURO
37,58 -0,47%
ALTIN
2.787,33 -1,52%
BITCOIN
1.969.571,3 -1,08%

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 9 Ölü

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:35
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 9 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonuç verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının önce Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şahin ailesine ait evi bombaladığı belirtildi. Bu saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

İkinci saldırı ve sonuçları

Daha sonra, Gazze'nin kuzeyindeki Bi'r en-Nace bölgesinde Hassan ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor
4
Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 14 Ölü
5
Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
İsrail Ordusunun Tubas Çekilişi: Baskın Sonrası Gelişmeler

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!