İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 9 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonuç verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının önce Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şahin ailesine ait evi bombaladığı belirtildi. Bu saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

İkinci saldırı ve sonuçları

Daha sonra, Gazze'nin kuzeyindeki Bi'r en-Nace bölgesinde Hassan ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.