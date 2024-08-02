İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği son hava saldırısında biri çocuk olmak üzere 6 Filistinliyi hayatını kaybettirdi. Olay, Filistin'in resmi ajansı WAFA tarafından duyuruldu.

Saldırı Detayları

Olayın detaylarına göre, İsrail ordusu, insansız hava aracı kullanarak Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

Diğer Saldırılar

Ayrıca, Bureyc Mülteci Kampı'na yapılan bir başka saldırıda bir çocuk yaşamını yitirirken, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde de savaş uçaklarının bombaladığı bir evde bir Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarda, en az 39,480 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin 16,314'ü çocuk ve 10,980'i kadın. Ayrıca 91,128 kişi çeşitli yaralar alarak hastanelere kaldırıldı.