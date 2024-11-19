İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Ölüm ve Yaralılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirdiği bir saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Yaşam Kayıpları

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında da bir Filistinli gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Savaş uçaklarının yanı sıra İsrail topçu birlikleri de Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya'daki evlere yoğun saldırılar düzenledi.

Tel el-Hava Mahallesi'ne Hava Saldırısı

Askeri helikopterlerden, Gazze kentinin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ndeki evlere yoğun ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki konutlara hava saldırıları gerçekleştirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ölümler

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun kampın batısına düzenlediği bombardımanda bir kişinin naaşı hastaneye getirildi. İsrail topçuları, Nusayrat'ın batısını aralıklı olarak bombalarken, Filistinlilerin evlerine de ateş açıldı.

Refah ve Han Yunus'taki Hedefler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin doğusundaki bölgeleri hedef alan İsrail topçusu, Filistinlilerin evlerini vurdu. Ayrıca, İsrail savaş uçakları da Refah kentinin orta kesimindeki konutlara hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve bölgedeki insani durum giderek daha kritik bir hal aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.