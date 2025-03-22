İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki Saldırılar ve Yaralılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve pek çok kişinin de yaralandığını belirtti.