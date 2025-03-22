İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 06:10
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki Saldırılar ve Yaralılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve pek çok kişinin de yaralandığını belirtti.

Haberde ayrıca, Gaza Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nusayrat Mülteci Kampı

Tanıkların İfadeleri

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin batısında El-Kerame bölgesi'nde bir tarım arazisini ve doğudaki Tuffah Mahallesi'nde boş bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Tuffah Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı aktarılmaktadır.

Acil Durum ve Hastaneler

Sağlık ekipleri, İsrail'in saldırılarında yaralanan bazı kişilerin Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydetti.

Binalarda Büyük Yıkım

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde 4 katlı boş bir binaya düzenledikleri hava saldırısı sonrasında bina tamamen yıkıldı ve çevresindeki evlerde de büyük yıkıma neden oldu.

Bunun yanı sıra, İsrail ordusu orta kesimdeki Deyr el-Belah'ta deniz polisine ait bir noktaya da saldırdı fakat o saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Miğraka bölgesine saldırırken, bir savaş uçağı da Han Yunus'un batısında bir alanı hedef aldı; ilk belirlemelere göre bu saldırılarda da can kaybı yaşanmadı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında
3
Elazığ'da Kar Nedeniyle 293 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
4
Kayseri'de Karla Mücadele: 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
5
İzmir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı
6
Ataşehir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Çetesi Çökertildi
7
Hatay'da 'Change' Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek