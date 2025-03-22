İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası 5 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölgedeki Saldırılar ve Yaralılar
Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve pek çok kişinin de yaralandığını belirtti.
Haberde ayrıca, Gaza Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nusayrat Mülteci Kampı Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin batısında El-Kerame bölgesi'nde bir tarım arazisini ve doğudaki Tuffah Mahallesi'nde boş bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Tuffah Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı aktarılmaktadır. Sağlık ekipleri, İsrail'in saldırılarında yaralanan bazı kişilerin Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydetti. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde 4 katlı boş bir binaya düzenledikleri hava saldırısı sonrasında bina tamamen yıkıldı ve çevresindeki evlerde de büyük yıkıma neden oldu. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu orta kesimdeki Deyr el-Belah'ta deniz polisine ait bir noktaya da saldırdı fakat o saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Miğraka bölgesine saldırırken, bir savaş uçağı da Han Yunus'un batısında bir alanı hedef aldı; ilk belirlemelere göre bu saldırılarda da can kaybı yaşanmadı.
Tanıkların İfadeleri
Acil Durum ve Hastaneler
Binalarda Büyük Yıkım
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin batısında El-Kerame bölgesi'nde bir tarım arazisini ve doğudaki Tuffah Mahallesi'nde boş bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Tuffah Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı aktarılmaktadır.
Sağlık ekipleri, İsrail'in saldırılarında yaralanan bazı kişilerin Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydetti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde 4 katlı boş bir binaya düzenledikleri hava saldırısı sonrasında bina tamamen yıkıldı ve çevresindeki evlerde de büyük yıkıma neden oldu.
Bunun yanı sıra, İsrail ordusu orta kesimdeki Deyr el-Belah'ta deniz polisine ait bir noktaya da saldırdı fakat o saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Miğraka bölgesine saldırırken, bir savaş uçağı da Han Yunus'un batısında bir alanı hedef aldı; ilk belirlemelere göre bu saldırılarda da can kaybı yaşanmadı.