İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şagaf ve et-Tuffah mahallelerinde yoğunlaştı.

Şagaf ve Tuffah Mahallelerine Saldırılar

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla Şagaf Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Yaralananların da olduğu bu saldırılarla birlikte, Tuffah Mahallesi'nde toplanan bir grup vatandaşa yönelik düzenlenen saldırıda ise en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son Durum ve Sayısal Veriler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 45,885 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin yaklaşık 17,818'i çocuk ve 12,287'si kadındır. Ayrıca, 109,196 kişi yaralandı. Halen enkaz altında daha binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılar, bölgede sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edilmesine de neden oluyor.