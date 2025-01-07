DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,65 0,13%
ALTIN
3.022,14 -1,09%
BITCOIN
3.492.878,12 3,1%

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:55
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şagaf ve et-Tuffah mahallelerinde yoğunlaştı.

Şagaf ve Tuffah Mahallelerine Saldırılar

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla Şagaf Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Yaralananların da olduğu bu saldırılarla birlikte, Tuffah Mahallesi'nde toplanan bir grup vatandaşa yönelik düzenlenen saldırıda ise en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son Durum ve Sayısal Veriler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 45,885 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin yaklaşık 17,818'i çocuk ve 12,287'si kadındır. Ayrıca, 109,196 kişi yaralandı. Halen enkaz altında daha binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılar, bölgede sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edilmesine de neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hapishanelerinde 54 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Lise Öğrencileri 'Ulu Çınarlar' ile Anıları Kara Kalemle Çizdi
3
Ferdi Tayfur'un Adı Antalya'da Bir Parkta Yaşatılacak
4
Tip 1 Diyabetli Çocuklar için Sensörlü Cihazlar SGK Geri Ödeme Listesine Alındı
5
Mısır, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Krizine Çözüm Arıyor
6
Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi Devam Ediyor
7
Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı: Türk Ekonomisine Yeni Bir Dönüşüm

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor