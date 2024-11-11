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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında, internet hizmeti için giden 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:44
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısında Can Kayıpları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısı sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının, Filistinlilerin internet hizmeti almak için gittikleri bir kafenin hedef alınmasından kaynaklandığı bildirildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilen kişilerin oturduğu çadırların yakınında yer alan bir kafeyi vurdu. Saldırı sonucunda, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu ifade edildi.

Sağlık kaynakları, olayın ardından yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve durumlarının ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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