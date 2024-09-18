İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Saldırı Sonrası Gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze şehrinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 Filistinliyi yaşamını yitirmesine neden oldu. Olayın ardından birçok kişi de yaralandı.

Saldırının Ayrıntıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirildi. Bu menfur saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bilgisi verildi.

İnsansız Hava Araçları ile Yeni Saldırılar

Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin ortalarında bulunan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Filistinli evlerine insansız hava araçlarıyla açtığı ateş sonucu da birçok kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in düzenlediği saldırılar neticesinde, en az 16,795’i çocuk ve 11,378’i kadın olmak üzere toplam 41,252 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 95,497 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, enkaz altında hala çok sayıda ölü bulunmakta.

Sivillerin Durumu ve Altyapıya Verilen Zarar

Saldırılar, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları da hedef alarak büyük tahribata yol açmaktadır. Bu durum, bölgede sivil yaşamı daha da zorlaştırmaktadır.