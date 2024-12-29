DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.341.797,45 -0,08%

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze'deki hava saldırılarında 2 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var. Son gelişmeler endişe verici.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:55
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kampın güneyine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hastaneye 1 kişinin naaşı ve 3 yaralı getirildi.

AA muhbirinin sağlık personelinden aldığı bilgilere göre, İsrail güçleri, kampın batısında silahlı insansız hava aracı ile sivil taşıyan bir aracı hedef aldı. Bu saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 484 Filistinli öldü, bu ölümler arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk, 11 bin 979 ise kadın. Ayrıca, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edilmesi durumu endişe verici bir hal alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Esma Esed'in Ülkeye Girişine İzin Vermeyecek
2
Samsun'da Organ Bağışı: 5 Hayata Umut Oldu
3
Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
4
Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
5
MSB'den 2024 Faaliyetleri Hakkında Açıklama: Askeri Anlaşmalar ve NATO İşbirlikleri
6
Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor
7
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak