İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kampın güneyine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hastaneye 1 kişinin naaşı ve 3 yaralı getirildi.

AA muhbirinin sağlık personelinden aldığı bilgilere göre, İsrail güçleri, kampın batısında silahlı insansız hava aracı ile sivil taşıyan bir aracı hedef aldı. Bu saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 484 Filistinli öldü, bu ölümler arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk, 11 bin 979 ise kadın. Ayrıca, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edilmesi durumu endişe verici bir hal alıyor.