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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:09
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olay, kampa yakın olan 20. Cadde civarındaki bir grup Filistinliyi hedef alarak gerçekleşti.

Hastaneden Açıklama

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından hastaneye çok sayıda yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den Sonra Yürüttüğü Operasyonlar

Bu olay, Hamas tarafından 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı başlatılan kapsamlı saldırılardan sonra meydana geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallerine karşılık vermek amacıyla harekete geçmişti.

Acil Durum Verileri

İsrail yönetimi, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan, Gazze'de en az 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti, bunların arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunuyor. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle, sivil altyapı ve hastane gibi yerler de hedef alınıyor.

İnsanî Ara Süreci ve Son Gelişmeler

24 Kasım 2023'te 4 gün süreyle uygulanan insani ara dönemi, 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail’in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği bildirildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün Durumu

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana bu bölgelerde 594 Filistinli yaşamını yitirdi.

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