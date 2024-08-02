İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sivil Savunma Birimi Açıklama Yaptı

Gazze'de faaliyet gösteren Filistin Sivil Savunma Birimi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının 'Berbeh' ailesinin ikamet ettiği evi hedef aldığını ve enkaz altında kalan 4 Filistinlinin naaşlarının çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, saldırıda birçok kişinin yaralandığı bildirildi; ancak yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.İsrail'in Gazze’yi İşgali Devam Ediyor

Hamas'ın Karşılık Vermesi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik devam eden ihlallere karşılık vermek gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu olay sonrası, İsrail tarafında 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 132 kişi de yaralandı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de en az 39 bin 480 Filistinli'nin öldüğünü, 91 bin 128 kişinin yaralandığını duyurdu. Yapılan saldırılar sonucunda sivil altyapılar da büyük ölçüde tahrip oldu.

Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yapılan saldırılarda 684 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te dört günlük insani ara verilmiş, daha sonra üç gün daha uzatılmıştır. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 594 Filistinli hayatını kaybetti.