İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 43 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında son olarak 43 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

Basal, İsrail'in dün gerçekleştirdiği beş ayrı hava saldırısında en az üçü çocuk olan 18 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişi yaralandığını aktardı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde gerçekleştirilen dört hava saldırısında ise 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki Bombardıman

Saldırıların yoğunlaştığı güneydeki Han Yunus kentinde de üç noktanın hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini, pek çok kişinin de yaralandığını belirtti.

Sonuçlar İçin Korkutucu Rakamlar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü operasyonlar sonucunda, toplamda 40,435 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 16,589 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor. Ayrıca, 93,534 kişi de yaralanmış durumda.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, saldırılar sonucunda halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıp tahrip ediliyor.