İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı Gazze'de Can Kayıplarına Neden Oldu

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde yer alan bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda, ikisi kadın olmak üzere toplamda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Sivil Savunma Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yapılan hava saldırısının ardından birçok kişinin yaralandığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği sırada evin içinde bulunan bazı kişilerin öldüğünü, diğerlerinin ise yaralandığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Dün yapılan resmi açıklamalara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, en az 41 bin 272 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenlerin arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yer alıyor.

Bu olaylar sırasında, enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu ve sivil alanda okullar ile hastanelerin de hedef alındığı ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmektedir.