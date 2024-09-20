DOLAR
34,06 -0,25%
EURO
38,03 -0,05%
ALTIN
2.834,03 -0,25%
BITCOIN
2.140.647,88 0,37%

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 03:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 03:00
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı Gazze'de Can Kayıplarına Neden Oldu

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde yer alan bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda, ikisi kadın olmak üzere toplamda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Sivil Savunma Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yapılan hava saldırısının ardından birçok kişinin yaralandığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği sırada evin içinde bulunan bazı kişilerin öldüğünü, diğerlerinin ise yaralandığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Dün yapılan resmi açıklamalara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, en az 41 bin 272 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenlerin arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yer alıyor.

Bu olaylar sırasında, enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu ve sivil alanda okullar ile hastanelerin de hedef alındığı ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Kurtarıldı, 41 Yakalandı
2
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik Saldırıları Sürüyor
4
İran, Tahran'daki Konferansta Taliban Temsilcisine Tepki Gösterdi
5
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında 1 Şüpheli Tutuklandı
6
İsrail Ordusu, Kuzeydeki Yerleşimlerde Yeni Güvenlik Önlemleri Açıkladı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları