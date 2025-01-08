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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 20 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:01
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Olayların Detayları

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Han Yunus kentinin Gizan Raşvan bölgesine gerçekleştirilen hava saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un Manara Mahallesi'nde bir aracın hedef alındığı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun bölgesindeki saldırılarda ise 5 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını bildirdi. Enkaz altında 4 kişiye ulaşma çabaları devam ediyor.

Diğer Saldırılar ve Toplam Kaybı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden gelen bilgilere göre, kentin batısındaki Bassa bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda 45 bin 885 Filistinlinin öldüğünü, 109 bin 196 kişinin yaralandığını ve bunlar arasında 17 bin 800'den fazla çocuğun yer aldığını açıkladı. Daha önce verilen bilgilerin ışığında, 12 bin 300 kadının da saldırılarda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölümün bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği vurgulanıyor.

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