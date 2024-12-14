İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açtı. Refah'taki Filistin Sivil Savunma Birimi, kentin kuzey doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yapılan saldırının ardından iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'taki Abasan el-Cedide beldesinin doğusuna düzenlediği saldırıda, Dağma ailesine mensup iki kardeşin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Sığınmacıların Kaldığı Lise Hedef Alındı

Saldırılar arasında, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı veya hayatını kaybettiği konusunda henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında, yaklaşık 44 bin 805 Filistinli hayatını kaybederken, bunlardan 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 106 bin 257 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmekte, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya ağır zararlar verilmektedir.