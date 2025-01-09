İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son Gelişmeler: Deyr el-Belah'taki Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda, çok sayıda insanın da yaralandığı bildirildi.

Cenazeler Hastaneye Getirildi

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Görgü Tanıkları ve Hasar Raporları

Görgü tanıkları, İsrail'in Deyr el-Belah kentinin batısında bir evi hedef alması sonucunda, evin tamamen yıkıldığını ve çevresindeki birçok evde de hasar meydana geldiğini ifade etti. Saldırı sonrası ölen ve yaralananların olduğunu aktaran tanıklar, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.