İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında toplam 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Olayla ilgili görgü tanıklarının yaptığı açıklamalara göre, İsrail savaş uçakları El-Karinavi Ailesi'nin evine doğrudan saldırı düzenledi. Hava saldırısında 12 kişi yaralandı ve hedef alınan ev tamamen yıkıldı. Çevredeki diğer evlerde de önemli hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralıları çıkartmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Şiddetin Ciddi Boyutları

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44,930 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor.

Yaralı sayısının ise 106,624'ü bulduğu belirtiliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya da ağır zarar veriliyor.