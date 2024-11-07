İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Yeni Hava Saldırıları

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.

İsrail ordusunun hedef aldığı bölgeler arasında Beyt Lahiya da bulunuyor. Görgü tanıkları, bu bölgedeki bir evin vurulması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in sürekli ablukası ve saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık ve altyapı sistemleri büyük zarar görmekte. Sağlık yetkilileri, enkaz altında hâlâ birçok kişinin bulunduğunu belirtiyor.

İsrail, Beyt Lahiya'nın Menşiyye semtinde bir apartmanı hedef alan bir dron saldırısında da bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

7 Ekim 2023'te Başlayan Çatışmalar

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kutsal değerlere yönelik ihlallerine yanıt olarak 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu tarihten bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 43 bin 391 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana çeşitli operasyonlar düzenleyerek 368'i karadan olmak üzere 780 askerinin öldüğünü açıkladı. Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 167’si çocuk olmak üzere 767 Filistinli hayatını kaybetti.

İnsani Ara ve Serbest Bırakmalar

24 Kasım 2023'te başlayan insani ara süresinde, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hâlâ alıkonulmaya devam ediyor.