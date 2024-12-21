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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:11
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı’nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Ölü ve Yaralı Sayısında Artış

Saldırının ardından meydana gelen olaylar sonucunda, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 227 Filistinli öldü. Bu ölümler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almaktadır. Ayrıca 107 bin 573 kişininde yaralandığı kaydedildi.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

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