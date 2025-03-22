İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:54
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı Arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısında, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan Filistinli kurbanların naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından hastaneye çok sayıda yaralının da getirildiği bildirildi.

Görgü Tanıkları ve Hedef Alınan Yerler

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini hedef aldı. Ayrıca, Refah kentinin batısında da yeni bir hava saldırısı gerçekleştirildi; ancak bu saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Acil Kan Bağışı Çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara acil kan bağışı çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Lütfen derhal Gazze'deki faal hastanelere giderek kan bağışında bulunun." ifadelerine yer verildi. Bakanlık, hastanelerin 24 saat boyunca hizmet verdiğini duyurdu.

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