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İsrail'in Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırıları: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sivil yapıları da hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:01
İsrail'in Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırıları: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava ve topçu saldırıları neticesinde 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgedeki şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırıların Detayları

Gazze şehrindeki Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin ortasında bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı, merkezi bölgeleri ve Kuzey Gazze'deki Beyt Lahiya'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir pazar alanına yönelik topçu ateşi sonucunda, 1 çocuk dahil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze şehrinin merkezindeki Firas pazarına hava saldırısı düzenleyen İsrail güçleri, 1 kadın ve 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Silahlı İnsansız Hava Aracı Saldırıları

İsrail'in silahlı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği bir diğer saldırıda ise Beyt Lahiya bölgesinde toplanan 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarla birlikte, sivil canlıların hedef alınması dikkat çekiyor.

Toplam Ölüm ve Yaralanma Rakorları

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği kapsamlı saldırılar sonucunda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti, 101 bin 827 kişi yaralandı. Enkazlar altında kalan binlerce kişi olduğu bildirilirken, bölgedeki hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor.

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