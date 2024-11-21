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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:29
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Nusayrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Refah bölgelerini hedef aldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

El-Avde Hastanesi'nden elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi ve Filistinlilerin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu saldırı sonucunda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus ve Refah'a Yapılan Saldırılar

Nasır Hastanesi'nden alınan açıklamada ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, sağlık kaynakları, Refah kentinin kuzey kesimine düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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